Onda d'urto e Fidapa raccontano il coraggio delle donne

La giornata internazionale della donna ricorre l'8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto nel mondo.

L'associazione "Onda d’urto uniti contro il cancro Corato", in collaborazione con la Fidapa Corato, il giorno 8 marzo alle 18 nella biblioteca comunale, vuole omaggiare l’universo femminile «con una riflessione dal profondo significato simbolico su come il dramma della malattia oncologica sia un ulteriore testimonianza del coraggio delle donne che non si lascia scalfire, nonostante tutto, da questa violenza interiore e fisica ancora misteriosa.

Fanno riflettere le percentuali tra le donne: tumore della mammella 29,3 per cento, tumore del colon-retto 12,6 per cento, tumore del polmone 11,1 per cento, tumore della tiroide 5,8 per cento e quello del corpo dell'utero 4,7 per cento.

Dal 1946, per iniziativa della parlamentare comunista Teresa Mattei, in Italia il ramo fiorito di mimosa viene offerto alle donne il giorno dell'8 marzo per la Giornata Internazionale della Donna: dove il cancro distrugge noi fiduciosi speriamo nella rinascita, come la primavera dopo l’inverno.

Nel nostro territorio registriamo tanti nuovi casi e ciò non può lasciarci più indifferenti, soprattutto quando ormai in ogni famiglia si fanno i conti con la sofferenza. Molte sono le donne che vivono il loro disagio poi nella solitudine perché la vergogna di vedersi guardate quando la propria bellezza non è più poesia ma paura. Ma il nostro impegno è un canto alla vita, alla serenità, alla voglia di farcela, di non arrendersi. Per questo invitiamo chiunque risponde a questa sensibilità a farci compagnia in questa ricerca di senso e di risposte».

Interverranno nella riflessione Ivana Pomodoro, nutrizionista; Maria Grazia Cirsella Sergio, psico-oncologa; Maria Cusmai, medicina estetica potenziativa. LabClinique presenterà "t'insegno un trucco": la gioia di dedicare alle pazienti oncologiche trattamenti di medicina estetica, pensate ai reali bisogni di donne speciali con esigenze particolari.

Al termine saranno distribuiti coupon per screening di densitometria. esami tiroide, marcatori tumorali, medicina estetica.