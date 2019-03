Ormai ci siamo. Dopo l'anteprima di domenica scorsa - che ha portato in piazza i dieci gruppi privati - oggi si entra nel vivo della 40esima edizione del Carnevale coratino.

Come da programma, oggi si terrà la prima sfilata, mentre martedì toccherà a quella conclusiva. Sono oltre 3mila le persone che comporranno il corteo. CoratoLive.it trasmetterà la sfilata in diretta dalla propria pagina facebook.

Dal punto di vista organizzativo, la novità è rappresentata dal punto di partenza del serpentone colorato. Questo pomeriggio i gruppi mascherati si raduneranno alle 14.30 in via Lama Di Grazia e non più in piazza XI febbraio, come avvenuto negli ultimi anni. Si accederà da via vecchia Bisceglie, via Mangilli e via degli Orti, mentre via Vasari sarà chiusa dai new jersey.

Da via Lama di Grazia, alle 15, i gruppi partiranno percorrendo via Aldo Moro e il corso, per poi arrivare in piazza Cesare Battisti dove si svolgeranno le esibizioni. Oltre ai gruppi privati, oggi toccherà anche alle scuole: il Fornelli metterà in scena il gran gala dei quarant'anni del carnevale: il Battisti-Giovanni XXIII si collegherà al concetto di cultura e a Matera 2019 con la transumanza; il Tattoli-De Gasperi collaborerà con il Cicres valorizzando la maschera dello sceriffo; il tema dell'Oriani-Tandoi sarà quello dell'amarcord, con il recupero di due maschere: la Divina Commedia e la disco music; il Tannoia riscoprirà Sergio Leone a trent'anni dalla sua morte e infine il liceo scientifico celebrerà i quarant'anni con i giullari, figura storica del carnevale.

Ad attendere i gruppi i piazza ci sarà il palco, la cui scenografia anche è stata affidata anche quest'anno al liceo artistico "Federico II - Stupor mundi". Ci sarà un pannello che rappresenta i concetti di inclusione e diversità attraverso una maschera distorta.

Ma un grande impatto avrà anche una mula gigante - "omaggio alla civiltà contadina rapidamente caduta nell'oblio" - che dominerà la scena. Ieri mattina, non senza difficoltà, la mula ha "mosso i primi passi" fuori dal liceo artistico. Per trasportarla è stato necessario utilizzare un mezzo speciale, come si può vedere nelle immagini della galleria fotografica.

Al termine della sfilata spazio al concerto della “Municipale Balcanica.

Chi vuole cimentarsi in fotografie d'autore e selfie, può invece partecipare al concorso fotografico e al contest Instagram.

È il caso di ricordare che due ordinanze emanate dal commissario prefettizio, Rossana Riflesso, dispongono il divieto di utilizzo di bombolette schiumogene e spray al peperoncino e lo stop alla vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine. È consentito solo l'utilizzo di coriandoli.

Il programma completo

SFILATE

Domenica 3 marzo

Sfilata dei gruppi mascherati

raduno ore 14.30 - partenza ore 15.00

Via Lama Di Grazia, via A. Moro, corsi cittadini, performance in piazza Cesare Battisti.

Al termine della sfilata, concerto della “Municipale Balcanica”

allestimento stand di prodotti tipici in piazza Sedile

Martedì 5 marzo

Sfilata dei gruppi mascherati

raduno ore 14.30 - partenza ore 15.00

Via Lama Di Grazia, via A. Moro, corsi cittadini, performance in piazza Cesare Battisti

Finale con dj-set a cura di radio Selene e Picchio

allestimento stand di prodotti tipici in piazza Sedile

LABORATORI

Martedì 5 marzo - Su prenotazione

laboratorio di cake design per bambini

a cura di Quadratum Culianriae Team

Piazza Sedile

1° turno ore 16 / 2° turno ore 17

MOSTRE

Dal 16 febbraio al 6 marzo - Ingresso libero

mostra "La Maschera nella storia del Carnevale Coratino" a cura del C.I.C.R.E.S

presso ex chiesa S. Francesco

dal Lun al Sab 16.30 / 19.30

Dom 9.30 - 12.30 / 16.30 - 19.30

Dal 24 febbraio al 5 marzo - Ingresso libero

mostra di maschere e vestiti carnascialeschi a cura del “Tempio Di Serapide”

salone parrocchiale “MM.SS. Incoronata” dalle 17,30 alle 20,30

Domenica 3 marzo - Su prenotazione

Visite guidate nel centro storico a cura della Pro Loco Quadratum

ore 10 / 10.30 / 11 /11.30

Per tutti gli eventi su prenotazione chiamare il numero 080.8728008 o scrivere a info@prolococorato.it