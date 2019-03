Asipu, amministratore unico cercasi

Nell'assemblea svolta il 28 febbraio scorso, l'Asipu ha deliberato che la società dovrà essere guidata da un Amministratore Unico.

Per questo motivo è stato diffuso un avviso pubblico attraverso il quale il Comune fa sapere che «chiunque intende essere individuato come Amministratore Unico presso la Società Asipu s.r.l. può far pervenire la propria disponibilità entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (cioè dal 1° marzo, ndr) consegnandola direttamente all’Ufficio Protocollo di questo Ente o attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Pec all’indirizzo egov.corato@cert.poliscomuneamico.net»

A margine della stessa comunicazione si precisa che «l'avviso ha il solo scopo di rendere noto che il Commissario Straordinario procederà alla individuazione dell’Amministratore Unico dell’Asipu srl. Le istanze che perverranno all’Amministrazione Comunale hanno esclusivamente la finalità di manifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico».

Come stabilito dal Consiglio comunale, per la nomina il rappresentante deve essere in possesso dei seguenti requisiti: «avere un buon grado di conoscenza tecnica ed amministrativa e delle norme sull’organizzazione, per studi compiuti e/o funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e/o private; essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale; essere esperti di provata competenza nella normativa vigente relativa al settore di operatività dell’Ente, Aziende ed Istituzioni di designazione; non aver avuto, né il nominando personalmente, né eventuali società di persone o capitali di cui faccia parte il nominando, parenti entro il terzo grado, rapporti contrattuali di fornitura di beni e servizi con l’Ente, Aziende o Istituzioni di designazione».

Chi presenta istanza dovrà inoltre dichiarare di non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico e dovrà produrre sottoscrizione di dichiarazioni in cui succintamente il candidato alla nomina esponga la proposta organizzativa dell’Azienda e gli obiettivi per i quali intende prioritariamente impegnarsi.