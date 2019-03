Raddoppio Bari Nord, sarà deviato il traffico in via Lama di Grazia​

Una nota congiunta di Comune di Corato e Ferrotramviaria S.p.A. rende nota la necessità di effettuare lavorazioni notturne nel mese di marzo e di deviare il traffico della circolazione stradale in via Lama di Grazia, nell'ambito dei lavori di raddoppio lungo la tratta ferroviaria Corato-Andria.

«Il cantiere di raddoppio della tratta ferroviaria Corato-Andria Sud sta procedendo regolarmente e le opere (sede di raddoppio, sovrappassi, sottopassi, complanari per la chiusura dei passaggi a livello, tombini idraulici, muri di delimitazione della sede) sono in avanzato stato di realizzazione» si legge nel comunicato. «Anche la nuova linea di elettrificazione è in corso di lavorazione essendo stata eliminata la vecchia alimentazione ed essendo stati realizzati i nuovi plinti di fondazione e già alcuni nuovi pali sono stati posizionati.



I lavori sono in una fase per cui si rende necessario realizzare alcune opere che necessitano l’interruzione del binario. A tal fine è stato programmato di eseguire alcune opere di realizzazione dei sottopassi di Via Lama di Grazia e di Via Trani nel periodo compreso dal 3 al 31 marzo 2019. Per consentire di ripristinare la linea e completare le opere in argomento entro i tempi stabiliti, occorre aumentare le fasce di operatività del cantiere per cui l’impresa appaltatrice è stata autorizzata con apposita ordinanza a poter lavorare dalle 5 alle 23 compresi i giorni di sabato e festivi nel suddetto periodo compreso dal 3 al 31 marzo 2019.

Alcune lavorazioni potranno arrecare disagi alla cittadinanza essendo prevista anche la deviazione della circolazione stradale in corrispondenza di Via Lama di Grazia che sarà comunque garantita con viabilità alternativa e opportunamente segnalata».

L'apposita ordinanza emanata dal dirigente della polizia locale dispone quindi dal 3 al 31 marzo, e comunque fino al termine dei lavori, l’istituzione della sospensione temporanea del transito veicolare e pedonale lungo il sottovia ferroviario di via Lama di Grazia, tratto compreso tra l’intersezione di viale Degli Orti e la strada vicinale Mangilli e la deviazione del transito veicolare e pedonale mediante il varco viabile che scavalca la rotaia ferroviaria realizzato dalla ditta esecutrice dei lavori su viale Degli Orti all’intersezione di via Mangilli.



Inoltre potranno esservi lavorazioni rumorose in particolare nei primi giorni del periodo sopra indicato, e Ferrotramviaria S.p.A. farà quanto possibile per minimizzare il disturbo alla cittadinanza ed in particolare ai residenti che si trovano nelle vicinanze dei cantieri sopra citati».