Allerta meteo, nuovo stop per i mezzi pesanti in tutta la provincia

Nuovo stop per i mezzi pesanti da parte della Prefettura.

In seguito all’avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e su conforme parere del Comitato Operativo per la Viabilità, il Prefetto di Bari Marilisa Magno ha nuovamente disposto, con provvedimento in data odierna, il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sull’intero sistema viario della Città Metropolitana di Bari (autostrade, strade statali e provinciali) dalle 19 di oggi, 3 gennaio, fino a cessata esigenza e salvo rivalutazioni sulla base di un costante monitoraggio del fenomeno.

Il divieto, già disposto nella giornata di ieri, era stato poi revocato in tarda serata per un iniziale miglioramento delle condizioni meteo.