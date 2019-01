Ecco InfoALERT365CORATO, i messaggi di allerta arrivano sul cellulare

È stato attivato il servizio InfoALERT365CORATO, la soluzione adottata dal Comune di Corato per essere sempre informati circa le possibili criticità o rischi che potranno interessare il territorio comunale e avere le necessarie indicazioni sui corretti comportamenti da adottare in caso di evento avverso (in osservanza della legge 3 agosto 1999 n. 265 che trasferisce al Sindaco, quale Autorità Comunale di Protezione Civile, le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile e del decreto legislativo n. 1/2018, art. 12 comma 5 lett. b) che ribadisce la responsabilità del Sindaco, per finalità di protezione civile, sullo svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo).

Su InfoALERT365 CORATO - accessibile direttamente dalla homepage del sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.corato.ba.it - sono pubblicati i principali rischi, le norme di autoprotezione, i numeri utili da contattare in caso di emergenza e le aree di emergenza per la popolazione e i soccorritori e l’organizzazione del servizio comunale di protezione civile.

«Quotidianamente e senza soluzione di continuità per 365 giorni l’anno - fanno sapere dal Comune - su InfoALERT365 CORATO sarà pubblicato un estratto immediato e intuitivo per il territorio comunale del bollettino di criticità regionale e del bollettino di vigilanza meteorologica nazionale.

I cittadini sono invitati a registrarsi gratuitamente, inviando un messaggio WhatsApp al numero 349.9347350 con il testo CORATO, per ricevere direttamente sul proprio smartphone i messaggi di allerta e le informazioni di pubblica utilità su altri rischi incombenti sul territorio».