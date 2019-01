Un pomeriggio nella sede di Vivere in “Aspettando la Befana”

Tutto pronto per la 17esima edizione dell’iniziativa “Aspettando la Befana - Magia di una fiaba, incanto di bontà”. L’appuntamento è per sabato 5 gennaio alle 17.15 nella sede di "Vivere In”, in via Giappone 40.



L’iniziativa ormai storica di “Vivere In” è patrocinata dal Comune di Corato ed inserita nel calendario del Dicembre Coratino.

L’appuntamento «è rivolto a tutti i bambini che vorranno incontrare in esclusiva la Befana prima della sua lunga passeggiata notturna e ricevere una calza speciale e personalizzata che lei ha preparato e che donerà un sorriso anche ai bambini delle Missioni che il Movimento cura in Centro America» scrivono gli organizzatori.

Per informazioni e per le ultime prenotazioni è possibile chiamare i numeri 080.3720845 - 340.9403655.