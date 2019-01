Il Palazzetto dello sport riapre, ma solo per gli allenamenti a porte chiuse

Riapre, seppur parzialmente, il Palazzetto dello sport.

A partire da oggi il Commissario Straordinario, Rossana Riflesso, ha infatti autorizzato le società sportive che frequentano la struttura «a poter utilizzare, secondo gli orari previsti, l'impianto per i soli allenamenti degli atleti, nel rispetto del calendario vigente al momento della chiusura».

Com'è noto, il Palazzetto «è oggetto di lavori di adeguamento e di manutenzione finalizzati a renderlo agibile all'uso previsto». Tuttavia, «viste le richieste delle associazioni sportive tese a poter riutilizzare, anche se parzialmente, l'impianto» e in seguito agli incontri «tenuti presso il Comune tra il Commissario Straordinario, assistito da tecnici degli uffici comunali, e i responsabili delle varie associazioni sportive interessate all'utilizzo della struttura» è stata concessa l'autorizzazione all'utilizzo parziale.

«Ad oggi risultano ultimati i lavori di adeguamento e di manutenzione internamente all'impianto» scrive il Commissario prefettizio nella comunicazione inviata alle società sportive.

In più, alla luce del parere tecnico degli uffici, si è stabilito che l’impianto potrà essere utilizzato «internamente» solo per «gli allenamenti degli atleti a porte chiuse, in quanto tale uso non interferisce con l'area esterna di pertinenza dove sono ancora in corso i lavori di realizzazione del vano tecnico di alloggiamento degli impianti».

Ancora nessuna novità, invece, per il campo sportivo comunale dove - a causa della realizzazione dei lavori di adeguamento - il Corato calcio sta giocando a porte chiuse da circa un mese.