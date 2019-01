Inizia con un fiocco azzurro il nuovo anno all'ospedale "Umberto I": all'1.05 è nato Diego Di Stefano, il primo bimbo coratino dell'anno. Pesa ben 4 chili e duecento grammi, è alto 53 centimetri. Con la sua manina vicino alla bocca sembra proprio voler salutare tutti con un bacino: pubblichiamo le sue prime foto grazie alla disponibilità del papà Luigi e della mamma, Melania Capuano.

«Siamo felicissimi - commenta la neomamma, giovanissima - Diego è il nostro primo figlio e lo aspettavamo con gioia. Ero in ospedale già da due giorni, con me tutta la famiglia ha passato una notte di San Silvestro a dir poco particolare». Tanti sorrisi anche per i medici che hanno assistito Melania durante il parto: «benvenuto Diego. Noi tutti per te! Anestesia, ostetricia e neonatologia dell’ospedale di Corato».