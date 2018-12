Il ″decreto dignità″ manda a casa i custodi del palazzetto

Piero Lastella e Giovanni Lops non saranno più i custodi del Palazzetto dello Sport, mandati a casa per effetto del decreto dignità. Ne dà notizia l'ex assessore allo sport, Gaetano Nesta.



«È l’ultimo giorno dell’anno, e mentre fioccano a destra e a manca gli auguri per un 2019 che sia foriero di ogni bene, il mio pensiero va a due persone che hanno dato tanto alla nostra comunità, soprattutto a quella sportiva» scrive Nesta. «Si tratta di Piero Lastella e Giovanni Lops, più comunemente conosciuti come i “custodi” del Palazzetto dello Sport di Corato. Ma definirli custodi è riduttivo, perché ogni sportivo neroverde sa quanto la loro presenza sia stata indispensabile per ciascuna società. Piero e Giovanni non si sono limitati, infatti, a custodire una struttura, bensì hanno dato man forte nella gestione di tantissime attività legate ai campionati che hanno visto impegnate le società sportive coratine. A causa dell’entrata in vigore del Decreto Dignità, a partire da domani il loro contratto di lavoro non potrà più essere rinnovato.

Finalità principale del titolo I del Decreto Dignità, infatti, rubricato “Misure per il contrasto al precariato”, è il contrasto all’abuso del contratto a termine, mediante l’introduzione di specifiche restrizioni in caso di rinnovo del rapporto, con conseguente innalzamento in percentuale del relativo contributo addizionale, e la riduzione del numero delle proroghe riferite allo stesso.

Piero, al servizio del Palazzetto dello Sport da 20 anni, e Giovanni da 8, lasceranno dunque il loro “posto” per far spazio ai nuovi arrivati. Fermo restando che il fine del decreto è nobile e condivisibile, ovvero quello di eliminare il precariato, mi chiedo, però, cosa ne sarà di loro. Che fine faranno? Perché nessuno in questi anni si è occupato di stabilizzarli? E faccio mea culpa anche io, perché quanto sta accadendo è conseguenza pure di una cattiva gestione politica. Poi, a peggiorare la loro situazione oggi, c’è anche l’assenza di una amministrazione comunale che, se presente, forse avrebbe potuto trovare una soluzione per garantire loro un futuro dignitoso. E pensare che quello che li manda a casa si chiama proprio Decreto dignità... altro che dignità!

Un’ultima considerazione mi sorge spontanea: visto che il loro caso non è l’unico a Corato, ma in tanti, purtroppo, avranno stessa triste sorte, mi domando: se il Comune di Corato, o le sue Municipalizzate - come nel caso dell’Asipu, in capo alla quale era l’agenzia interinale che si occupava di Piero e Giovanni - non possono assumere per via del Patto di Stabilità, e considerato che il Decreto Dignità pone un limite al numero di proroghe dei contratti a tempo determinato, da oggi in poi dovremo fare i conti con un continuo turn over di figure che si occuperanno della gestione del Palazzetto dello Sport di Corato?

Posso ben immaginare le difficoltà nella fruizione degli spazi delle società sportive, che non avranno mai un punto di riferimento, ma che dovranno ogni volta interfacciarsi con nuovi lavoratori che, come Piero e Giovanni, e come tanti altri coratini ahimè, forse non avranno mai un futuro stabile. Il mio pensiero oggi va a queste persone, a cui faccio un in bocca al lupo sincero, nella speranza che il 2019 riservi loro rapporti professionali duraturi».