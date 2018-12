“CoratoLive.it vi augura un sindaco onesto, simpatico, disponibile, competente. Buon 2019”.

Non c’è nessun ipotetico candidato politico dietro la campagna pubblicitaria che da alcuni giorni ha catturato l’attenzione dei cittadini. Dietro manifesti, totem e banner, ci sono - semplicemente - gli auguri di CoratoLive.it.

Perché, in fondo, il prossimo anno sarà quello in cui la città avrà una nuova amministrazione. Un modo scherzoso per accogliere l’anno che verrà, per suscitare la curiosità e stuzzicare la fantasia degli “addetti ai lavori”. E, dobbiamo dirlo, in tanti “ci sono cascati”.

Se da un lato c’è chi si è limitato a farsi domande su quale volto sarebbe comparso accanto agli aggettivi, dall’altro c’è chi si è spinto oltre. Com’è tipico dei leoni da tastiera al tempo dei social. Il “mister x” è già stato accusato di “peccare di falsa modestia”; di “spendere soldi” con così tanto anticipo; di essere “disponibile per gli amici”; a qualcuno “fa specie che tra le doti sia citata l’onestà, prerequisito indiscutibile che ogni amministratore deve avere”; c’è stato anche chi lo ha già definito come “un altro burattino”, pilotato “dal funzionario responsabile”. Non è mancato chi ha pensato ad un candidato sindaco leghista, o grillino. O all’ex senatore Luigi Perrone, tenendo a mente la campagna di comunicazione del 2003. Nulla di tutto ciò.

Di sicuro sarebbe stato un esperimento riuscito se la volontà fosse stata quella di capire fino a che punto ci si possa spingere con il giudizio gratuito e le supposizioni.

E allora auguri Corato, perché il 2019 possa essere un anno di parole buone che si traducono in fatti concreti.