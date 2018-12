Gelate di febbraio, domani presidio degli agricoltori a Bari

Arriveranno dalle province calde dell’olivicoltura pugliese: Bari, Bat e Foggia, gli agricoltori sotto il Palazzo della Presidenza della Giunta regionale a Bari, domani 31 dicembre 2018, a partire dalla prime ore della mattina, per manifestare contro la mancanza di opportuna attenzione dei Governi regionale e nazionale su una calamità che ha piegato il settore olivicolo pugliese. Sono stati richiesti incontri urgenti con i Prefetti di Bari e Bat per spiegare le ragioni della vertenza che non si placherà sino a quando – dice Coldiretti Puglia – non saranno trovate soluzioni concrete.

«Il fronte della protesta sarà sia regionale che nazionale. Dopo il presidio a Bari il 31 dicembre, da cui non ci sposteremo fino a che non avremo risposte, ci trasferiremo a Roma l’8 di gennaio dove incontreremo il sottosegretario Manzato, perché anche il Governo deve farsi carico del problema che è nazionale, considerato che la Puglia produce oltre il 50% dell’olio italiano», annuncia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.

Le gelate del 26 di febbraio scorso hanno seriamente compromesso la produzione olivicola e olearia pugliese con un tonfo del 65% - denuncia Coldiretti Puglia –, ma la gravità della situazione pare non sia stata adeguatamente valutata e presa in carico dai Governi regionale e nazionale.