Dulcis in fundo. L'ultimo appuntamento con il format "Le tradizioni a Natale" è tutto dedicato al dolce tipico di chi vive le feste nella nostra terra. Dopo aver proposto le ricette del calzone, delle "recchitelle del finto ricco” - un primo piatto a base di baccalà - e la “tiella d’agnello”, oggi si arriva alle cartellate, le "carteddàt" per dirla in vernacolo.

Difficilmente mancano nelle case dei coratini. Un tempo si trascorrevano pomeriggi interi per prepararle, forse è ancora così nelle case delle nonne con i capelli bianchi. Quando però le ore a disposizione sono troppo poche, la cosa più facile è ricorrere alle pasticcerie o ai panifici che le preparano. Oggi, grazie alla disponibilità dello staff della pasticceria "Il Dolce Momento", scopriremo come preparare questo dolce tradizionale.

Gli ingredienti. Un chilo di farina 00; 100 grammi di olio extravergine d'oliva; 100 grammi di zucchero; un pizzico di sale; un pizzico di vanillina; vino bianco quanto basta. Per la frittura olio di girasole; per il glassaggio vin cotto a scelta fra quello di uva, fico, mela cotogna o miele.



Curiosità. La tradizione pare abbia origini antichissime risalenti forse agli antichi Greci poiché in una pittura rupestre, risalente al VI a.C., le Cartellate figurerebbero tra le offerte a Demetra, in occasione del solstizio d’inverno. Col nome di “Nuvole et procassa”, del tutto identiche come impasto e forma, compaiono in un resoconto del banchetto matrimoniale di Bona Sforza, celebratosi a Bari nel 1517. Di certo si sa che il dolce tipico del Natale barese è citato in un documento del 1762 redatto dalle suore benedettine del Convento di Bari, che sorgeva a pochi passi dalla chiesa di San Nicola.