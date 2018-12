Il Vescovo torna a San Domenic: oggi chiude la Porta del Giubileo. Il video

Nel giorno in cui la Chiesa Cattolica celebra la memoria di San Giovanni, apostolo ed evangelista, la comunità di San Domenico ha organizzato la conclusione del quinto centenario della presenza dei domenicani a Corato e il Giubileo parrocchiale. La porta, lo ricordiamo, è stata aperta il 22 febbraio scorso e in tutti queste mesi innumerevoli sono le iniziative realizzate per dare a tutti la possibilità di vivere un momento di fede personale e comunitario.



Ad annunciare le attività in programma per oggi - giovedì 27 dicembre - è il parroco, don Gino Tarantini: «oggi vivremo la Santa Eucarestia presieduta dal vescovo Leonardo D’Ascenzo, alle 19.30, insieme a tutto il clero cittadino. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, avremo anche la possibilità dell’annullo filatelico. Abbiamo realizzato due cartoline per l’occasione, una con l’affresco di San Domenico che conserviamo e l’altro con i simboli iconografici del Santo».

Il video-messaggio del parroco.