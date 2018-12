Il Natale è arrivato anche nel Palazzo di città. Ieri mattina, come tradizione vuole, le porte del Comune si sono aperte alle 5.30 per permettere a tutti di ammirare il presepe realizzato dai ragazzi dell’Istituto d'istruzione secondaria superiore “Federico II Stupor Mundi Corato” guidati dall'insegnante Paolo De Santoli.

Hanno dato vita ad un lavoro concettuale: da un cubo vengono fuori delle figure tridimensionali di rete metallica, segno dell'umanità che si dirige verso la natività con la speranza di rinascita. Quel cubo rappresenta anche l'oscurità, il buio dei valori dimenticati, dei momenti tristi e drammatici: ciò che bisogna lasciarsi alle spalle per camminare verso una vita nuova.

L'inaugurazione del presepe ha dato il via a quella che un tempo era la mattina della piazza, quella in cui si usciva quando ancora era buio per andare a fare la spesa ed accaparrarsi i prodotti migliori. Quest'anno, per la prima volta, il 24 dicembre è iniziato con "La mattina degli auguri" organizzata dalla Pro Loco di Corato. Una occasione pensata per dar modo ai cittadini di incontrarsi, ai più piccoli di divertirsi con i personaggi dei cartoni animati e di consegnare la propria letterina a babbo Natale.