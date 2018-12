I firmatari del progetto "Rimettiamo in moto la città" scelgono il periodo delle feste natalizie per restare sul tema della emigrazione che parte da Corato, che vede tanti giovani concittadini preparare le valige e partire in cerca di fortuna. Giovedì 27 dicembre l’appuntamento è nell’auditorium "Luisa Piccarreta" che si trova in via Leonello 9. Alle 19.30 si vivrà un incontro dal titolo “Corato fuori sede, storie di fughe, di viaggi, di ritorni”.



«Vogliamo una città attenta a chi resta e a chi va via, una città in cui poter scegliere se rimanere o andare. Abbiamo bisogno di una città plurale, in cui io, tu noi, tutti e tutte, contiamo».

L'iniziativa dà corpo all'idea di far sentire parte di un progetto anche i coratini che per motivi di studio o di lavoro hanno lasciato la città per raggiungere città come Torino o Milano. Il movimento "Rimettiamo in moto la città" li ha incontrati in queste due città grazie alla presenza di Corrado De Benedittis dando vita al "gruppo milanese" e al "gruppo torinese".