È pronto per partire il prossimo “carico” di solidarietà: destinazione Venezuela. Nei giorni scorsi si è svolta la “Giornata di Solidarietà e Beneficienza” nella sede della sezione di Corato del Movimento nazionale per la Sovranità in via Giuseppe Di Vittorio 50.

«Sono stati raccolti indumenti e medicine – racconta Pino Gabriele – Le sto raggruppando per finire di inventariarle. Le donazioni ricevute saranno destinate a due organizzazioni benefiche e caritative venezuelane: “Acciòn Solidaria di Caracas” e “Rayito De Luz Iluminando Sonrisas” di El Tigre.

Voglio ringraziare personalmente la sezione di Corato del Movimento nazionale per la Sovranità per l'appoggio e disponibilità nel concedere il locale per la realizzazione della giornata di raccolta di medicinali e indumenti per i nostri fratelli venezuelani. Un ringraziamento speciale va ai venezuelani che sono venuti da altre città (Foggia e Adelfia), a Cataldo Mazzilli, Aldo Fariello e tutti i coratini che hanno dato un nobile contributo per il nostro popolo venezuelano.

Esprimo tutta la mia gratitudine ai miei amici venezuelani Herrera Johnson Fernando Herrera e Juan Carlos Perez Lucena per aver fatto parte di questo piccolo staff».