L’Asipu cerca 24 nuovi lavoratori, ecco i requisiti necessari

All’Asipu serve nuovo personale. Lo si apprende attraverso due annunci pubblicati da altrettante agenzie per il lavoro (la filiale Etjca spa di Modugno e Manpower).

L'azienda coratina, che opera nei settore servizi di igiene urbana, è alla ricerca di 24 operatori polifunzionali. Quello che viene offerto è un contratto a tempo determinato part time: Etjca ne assumerà 15 e Manpower 9.

Nel caso della prima agenzia l’avviso chiarisce i requisiti essenziali richiesti: «possesso patente categoria B; esenzione da carichi pendenti e condanne penali, con particolare riferimento al Dlgs 159/2011; assenza di precedenti rapporti di lavoro con la società Asipu sia diretti che in somministrazione o istituti giuridici equivalenti.

Sono esplicitati anche i requisiti preferenziali in funzione delle esigenze aziendali: possesso patente categoria C + Cqc; abilitazione trasporto merci pericolose Adr; abilitazione antincendio rischio elevato rilasciato dai vigili del fuoco; esperienza lavorativa nel settore della manutenzione degli impianti elettrici; esperienza lavorativa nel settore pulizie; esperienza lavorativa nel settore dell’igiene urbana; domicilio nel Comune di Corato e Comuni limitrofi per assolvimento esigenze di reperibilità e turnazione».

Sulla stessa linea, Manpower precisa che «costituiscono requisiti preferenziali l'esperienza lavorativa nel settore della manutenzione degli impianti elettrici, delle pulizie, dell’igiene urbana. Si richiede disponibilità a lavorare su turni e festivi».