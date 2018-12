Non c’è un tempo migliore del Natale per ricordare a tutti l’importanza della “Cultura del dono”. Lo sa bene l’Adisco, l'associazione delle donatrici italiane di sangue del cordone ombelicale, che per l’occasione ha realizzato il video che proponiamo in questa pagina.



«Lo hanno montato Vito Tomaselli e Francesco Amodio figli di due nostre socie – dicono dall’Adisco - Lo scopo, oltre quello di augurare un Buon Natale, è quello di spiegare chi sono “gli attori” della donazione. In primis le mamme con i bambini, e poi le ostetriche ed ginecologi che gratuitamente rendono possibile la donazione.

Non ci stancheremo mai di sottolineare quanto è importante il lavoro di squadra: anche in questo piccolo progetto oltre alle persone direttamente coinvolte ce ne sono altre che hanno scelto di sostenere l’idea ed il suo obiettivo di sensibilizzazione. C’è, per esempio, Savino Gallo: il dirigente del liceo artistico “Federico II stupor mundi” di Corato, oltre all’entusiasmo per l’iniziativa, ha concesso l’utilizzo dei cappelli realizzati dall’artista e docente Paolo De Santoli.

Il negozio “Fiori di Joe” ci ha donato un albero di Natale e noi lo abbiamo riempito di nastri e di cuori: sono i nostri simboli del donare, il modo più autentico di vivere il vero spirito natalizio».