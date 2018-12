“Corato Open Days”, la nuova vita della ex scuola media “Imbriani”

Nelle giornate di domani e dopodomani, 21 e 22 dicembre, le porte del Corato Open Space si apriranno per mostrare tutte le possibilità che è possibile trovare nella vecchia sede della scuola media “M.R. Imbriani”, luoghi offerti alla cittadinanza coratina e non solo.



A partire dalle 18 gli spazi saranno divisi tra spettacoli e attività a cura di professionisti e giovani amatori, tra cui lezioni aperte di teatro, laboratori di scrittura, concerti, serigrafia, live painting, inaugurazione del progetto “Biblioteca aperta” e molto altro.

Il programma completo delle due serate è disponibile al pubblico sulla pagina Facebook del Laboratorio Urbano: “Corato Open Space”.

Il Corato Open Space nasce dalla collaborazione di giovani coratini all’interno dell’associazione culturale IfInApulia per dare “nuova vita a vecchi spazi”, con l’attivazione di servizi come un’aula lettura, una camera oscura, una stamperia Risograph e uno spazio dedicato agli appassionati di informatica ed elettronica, consolidando la rete tra organizzazioni e persone che ogni giorno contribuiscono a popolare e rendere viva quella che ormai è una casa per molti.