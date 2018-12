Si sono distinti per l'alto senso del dovere e l'impegno profuso negli incarichi ricoperti.



Per questo motivo il vice brigadiere dei carabinieri in quiescenza, Cataldo Gallo, e il carabiniere in servizio presso il reparto operativo di Molfetta, Claudio Di Michele - di origini abruzzesi, ma coratino d'adozione in quanto risiede in città da circa 15 anni - sono stati insigniti dell'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana, conferita con decreto del 2 giugno 2018 firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

I diplomi sono stati consegnati ieri pomeriggio dal Prefetto Marilisa Magno nella sede della Camera di commercio di Bari, alla presenza del sindaco del capoluogo, Antonio Decaro, del commissario straordinario, Rossana Riflesso, e delle massime autorità civili e militari.



L'onorificenza conferita al vice brigadiere Gallo arriva grazie alla meritevole carriera professionale, al durevole impegno profuso nelle missioni internazionali e all'ineccepibile profilo sociale e morale. Nel corso della sua lunga carriera, Gallo ha ricevuto diversi riconoscimenti e onorificenze, come quello di "Vittima del dovere", in seguito alle ferite riportate durate le missioni internazionali, medaglia di bronzo, medaglia per operazione di pace in Bosnia, medaglia italiana per le operazioni di pace all'estero, Croce per anzianità di 16 anni di servizio nell'Arma dei carabinieri, Croce per anzianità di 25 anni di servizio nell'Arma dei carabinieri, encomio semplice, attestato di pubblica benemerenza e ruolo d'onore.

L'onorificenza. L'Ordine al merito della Repubblica italiana è il più alto degli ordini della Repubblica italiana. Istituito con la legge 3 marzo 1951, n. 178 e reso operativo nel 1952, nacque con lo scopo di ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.