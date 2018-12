​Il gioco da tavolo di CoratoLive.it per accompagnare le giornate in famiglia o con gli amici, non solo a Natale

È arrivato Coratown, il gioco che “monopolizzerà” le vostre serate in famiglia google+ invia stampa Le attività commerciali e le imprese della città si mettono in gioco (da tavola) per regalare momenti di condivisione a familiari, amici e clienti Attualità di La Redazione Quest’anno i coratini giocheranno con “Coratown”: il nuovo gioco da tavolo realizzato da CoratoLive.it.

Sono più di mille le confezioni che in questi giorni entreranno nelle case dei coratini. Non il solito regalo, ma un pensiero originale e divertente che numerose attività commerciali e imprese della città hanno cominciato a distribuire a clienti, amici e conoscenti. La distribuzione di Coratown è già partita e, nell’ottica di un coinvolgimento sempre più social degli utenti, la direzione commerciale di CoratoLive.it ha deciso di offrire un premio all’attività che riceverà il maggior numero di “Mi piace”. Fino al 20 dicembre alle 20, gli esercenti che hanno preso parte all’iniziativa potranno inviarci il loro selfie con la scatola di Coratown all’indirizzo mail coratown2018@gmail.com. A partire da venerdì 21 dicembre sarà poi pubblicato l’album completo di tutte le foto ricevute, sulla pagina facebook di CoratoLive.it. Ci sarà tempo fino al 6 gennaio per mettere un “Mi piace” sotto la foto preferita e, al termine del contest, il professionista ritratto nella foto più votata riceverà un buono spesa dal valore di 250 euro da spendere in pubblicità sul portale. Lo scopo del gioco è diventare il giocatore più ricco al termine di una partita a tempo, oppure l’ultimo concorrente in gioco dopo che tutti gli altri sono finiti in bancarotta. A giocare possono essere un minimo di due fino a un massimo di sei persone. Destreggiarsi tra “possibilità” e “casualità” non sarà facile, servirà essere pronti a qualunque evenienza per arrivare sino alla fine ed acquistare più proprietà, “trulli” e “torrette” possibili. CORATO LIVE.IT Invia le tue segnalazioni con WhatsApp Al numero 389.21.70.180