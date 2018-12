“Memorial Vincenzo Curatella”: in campo per l’Ant

Giunge quest’anno alla decima edizione il “Memorial Vincenzo Curatella”. Come di consueto, in questo periodo dell'anno, gli "Amici di Enzino" hanno organizzato un torneo di calcio per domenica 16 dicembre nei campi di San Gerardo.

«Lo facciamo – scrivono - in ricordo del nostro Amico carissimo. Non certo perché si sia affievolito il ricordo, anzi, quel fuoco è più vivo che mai. Semplicemente perché tutte le cose terrene hanno un termine.

Ma siamo ancora qua, scendiamo in campo e uniamo ancora le nostre energie per supportare, come sempre, l'attività dell'Ant che ci affianca sin dall'inizio e che raccoglie le offerte di chi interviene durante la giornata.

Quest'anno addirittura raddoppiamo: al consolidato mini torneo di calcio a 7 si aggiunge anche un quadrangolare di pallavolo. Nuovi amici si aggiungono ai vecchi amici e la cosa non può che riempirci di orgoglio. E saremo ancora più orgogliosi nel vedere la partecipazione attiva delle persone».