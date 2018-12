Libertà di stampa,​ una tavola rotonda su “Il diritto e il dovere di informare”

In occasione delle celebrazioni del 70esimo anniversario dell’approvazione della Dichiarazione universale dei diritti umani, sabato 15 dicembre, alle 18.30, nella biblioteca comunale, sarà allestita una tavola rotonda su “Libertà di stampa - Il diritto e il dovere di informare”.



L’incontro si inserisce nel calendario di eventi “UmanaMente” predisposto, dal 10 al 17 dicembre, da Interassociativo Rete Attiva di Corato, Presidio del Libro di Corato e Punto Pace Pax Christi, per ricordare la sottoscrizione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione universale dei diritti umani, avvenuta il 10 dicembre del 1948.

Il dibattito, moderato dalla giornalista Tiziana Di Gravina, si articolerà con gli interventi di Gianpaolo Balsamo, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno e membro del direttivo Assostampa Puglia; Giuseppe Di Bisceglie, direttore di Viva Network, Cenzio Di Zanni, giornalista de La Repubblica; Fabio Ferrante, editore di Live Network e Marina Labartino, direttore responsabile de Lo Stradone.

Viviamo un periodo estremamente delicato e in cui sembra crescere l'insofferenza verso il giornalismo. Lo scorso 13 novembre la Federazione Nazionale della Stampa ha promosso il flash mob #GiùLeManiDallInformazione, che ha visto la mobilitazione di giornalisti, associazioni e cittadini di tutta Italia proprio in difesa della libertà di stampa e di informazione, sancita dall'articolo 21 della Costituzione, e dei valori fondamentali della democrazia italiana.

Oltre ad Assostampa Puglia e Ordine dei giornalisti di Puglia, attivamente coinvolte nella manifestazione anche la Federazione internazionale e la Federazione europea dei giornalisti, che hanno organizzato un flash mob in contemporanea a Bruxelles e a Londra, su iniziativa di freelance italiani.

Partendo dagli ultimi accadimenti, la tavola rotonda “Libertà di stampa - il diritto e il dovere di informare” nasce, in questo senso, per porre al centro del dibattito non solo l’articolo 21 della Costituzione, ma per proporre interessanti spunti di riflessione e tenere desta l’attenzione della collettività su uno dei diritti fondamentali dell’uomo, la libertà di opinione e di espressione, sancito dall’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Si parlerà di informazione di qualità, di diritto e dovere di cronaca a tutela della personalità e nel rispetto della verità sostanziale dei fatti e dei rischi che ne conseguono nel fare giornalismo d’inchiesta, dell’influenza del giornalismo sull’evoluzione sociale e viceversa, con particolare attenzione al ruolo degli operatori dell’informazione e dei lettori e ai meccanismi del giornalismo digitale, frutto dell’innovazione tecnologica ed informatica.