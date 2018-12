Persone scomparse, l'urlo di Penelope

Secondo i numeri diffusi dall'ultima relazione della Direzione centrale della polizia criminale del dipartimento della Pubblica sicurezza, aggiornata al 30 giugno scorso, in Italia dal 1974 a oggi le persone scomparse ancora da rintracciare sono circa 56mila, di cui quasi 10mila italiani e il resto stranieri. Secondo l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, quasi 4mila sarebbero pugliesi, 8 delle quali di Corato.

Su questo fronte è forte l'impegno dell'associazione Penelope onlus, presenta anche in città, che torna a chiedere «verità e giustizia per scomparsi e vittime di crimini impuniti».

«Quando qualcuno sparisce nel nulla, per chi resta iniziano “i giorni e le notti dell’angoscia”, accompagnati da una flebile speranza legata all’attività di ricerca, ai dubbi, all’attesa» affermano dall'associazione. «Trovare il corpo di un proprio congiunto provoca un intenso dolore, ma consente di attivare il processo di elaborazione del lutto, quel processo che viene negato a chi non ha un corpo su cui piangere. I familiari delle persone che sembrano essere state inghiottite dalla notte, più di tutti, avvertono la necessità di essere ascoltati, di ricevere collaborazione e di ricevere aiuto.

Proprio con queste finalità, nel 2002, è nata l’associazione Penelope, dalla volontà e dall’impegno di famiglie che, avendo sperimentato lo smarrimento e la solitudine di questa esperienza, hanno deciso di unire le loro forze per mettere in piedi una rete che fosse in grado di supportare nelle ricerche e nel fronteggiare tutte le conseguenze della circostanza. Ai tempi della nascita di Penelope, di scomparsi si parlava pochissimo o in alcuni casi non se ne parlava affatto. Da allora, molto è cambiato e grazie all’opera svolta dall’associazione, nel 2007 è stato nominato il Commissario straordinario per le persone scomparse. Nel 2012 è poi stata emanata la prima legislazione in materia di scomparsi, la legge n. 203, grazie alla quale chiunque può fare denuncia di scomparsa e le indagini devono partire immediatamente, sapendo che le prime ore sono le più importanti per il buon esito delle ricerche.

Penelope si occupa anche del miglioramento di alcuni aspetti normativi: in particolar modo si è attivata per dare attuazione alla Legge n. 85 del 2009 che ha istituito la banca dati del Dna. In particolare Penelope ha chiesto ed ottenuto che vi sia il raffronto tra il Dna estratto da cadaveri e resti cadaverici, tuttora giacenti in tutti gli obitori italiani in attesa di di identificazione, con i familiari delle persone scomparse, con l’unico scopo di dare un nome e cognome a quei poveri resti. Inoltre, in collaborazione con l’associazione Gens Nova e con il validissimo supporto dell’avvocato Antonio Maria La Scala, presidente nazionale di entrambe le onlus, si impegna a contrastare anche fenomeni come il cyberbullismo, la violenza domestica, il femminicidio.

Ciò che l’associazione fa, operando direttamente sul campo, non è però sufficiente a fronteggiare il fenomeno se non vi è anche il supporto delle Istituzioni e dei cittadini. Ecco perché il 15 dicembre alle 15, Penelope invita tutta la popolazione a piazza Montecitorio, a Roma, per dire basta e per chiedere giustizia. È la prima volta che l’associazione organizza una manifestazione di questo tipo che vedrà uniti tutti insieme sia i familiari delle persone scomparse, che sono ancora alla ricerca di una risposta da parte delle Istituzioni, sia le numerose vittime di reati che, alla tristezza e al dolore subìto, devono aggiungere quello di vedere un’azione istituzionale inesistente».

«Quella del 15 dicembre è una manifestazione nata con lo scopo di richiamare le Istituzioni e l’opinione pubblica sul grave problema delle persone scomparse e sulle leggi che consentono l’impunità ad autori di crimini efferati» spiega il presidente La Scala. «Partecipiamo numerosi per far sentire la nostra voce!».