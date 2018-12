In ascolto per raggiungere “Frontiere di Umanità”

Proseguono gli appuntamenti pensati per celebrare il 70esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Oggi, alle 19, nella sede della Fondazione De Benedittis (in via Matteo Renato Imbriani 35) è in programma l’iniziativa dal titolo “Frontiere di Umanità”, inserita nell’ambito della manifestazione “Umanamente”, organizzata da Rete Attiva di Corato, Punto Pace di Pax Christi e Presidio del Libro di Corato.

L’incontro sarà coordinato da Clementina Abbattista e Serena Petrone. Saranno letti dai Donatori di Voce e Mariella Sivo brani tratti da “La Frontiera” di Alessandro Leogrande, da “Le stelle di Lampedusa” di Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, e poesie della scrittrice-giornalista siriana Asmae Dachan.