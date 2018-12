Come sono i servizi resi dagli uffici comunali? Parola ai cittadini

Che voto darebbe, da 1 a 10, alla pulizia della città ed alla cura del verde pubblico? Come pensa venga gestito il Cimitero comunale? Come reputa il livello professionale e di cortesia del personale agli sportelli? E il livello di tempestività nella erogazione dei servizi? Un giudizio sull’operato dell’amministrazione comunale?

Sono solo alcune delle domande presenti nel “Questionario qualità anno 2018” approntato dal Comune di Corato. Una «indagine ulteriore e più specifica sulla qualità dei servizi resi dagli uffici comunali alla cittadinanza, al fine di conoscere meglio le esigenze della comunità locale per migliorare l’azione amministrativa e i comportamenti nei confronti dei cittadini-utenti».

Il questionario, obbligatorio per legge, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Corato e i cittadini potranno rispondere e dare la loro opinione fino al 31 dicembre.

Una volta compilato, il questionario potrà essere consegnato in forma cartacea inserendolo nelle apposite urne collocate in prossimità dell'accesso agli uffici del Comune (in Piazza Marconi 12) oppure inviato tramite email all’indirizzo controllo.qualita@comune.corato.ba.it entro il 31 dicembre 2018. Le informazioni personali - genere, età, titolo di studio - andranno rese in forma strettamente anonima: sono richieste solo per finalità statistiche.

«Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno dedicare qualche minuto per la compilazione del questionario allegato» si legge sul sito del Comune.