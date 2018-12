“Recipĕre”, in mostra «la quartara, il rizzulo, la rasola e la cornucopia»

Dal prossimo 15 dicembre il Museo della Città e del Territorio, in collaborazione con la Società Cooperativa Sistema Museo, il Comune di Corato e Ra contemporaryArt, ospiterà l’esposizione temporanea dal titolo “Recipĕre”. All’inaugurazione, in programma sabato 15 alle 19, interverranno gli artisti e il cantastorie Donato Emar Laborante. La mostra resterà visitabile fino al 3 febbraio 2019.



Dopo essere stati ospitati ad Altamura nella suggestiva Masseria Jesce, gli artisti designer terlizzesi Paolo De Santoli, Giuseppe Vallarelli e Michelangelo De Santoli, assieme al salernitano Giuseppe Di Muro, esporranno le loro installazioni - il cui tema comune è la ceramica - al Museo della Città e del Territorio di Corato, per rivisitare la “quartara”, il “rizzulo”, la “rasola” e la “cornucopia”.

Il termine “Recipĕre”, che dà il titolo alla mostra, deriva dal latino «ricevere, accogliere, contenere» ed ha in sé il senso profondo del donare e del ringraziare.

Si tratta di recipienti forgiati d’argilla per divenire Terracotta-Ceramica, omaggio alla sapienza contadina-pastorale, figlia della Cultura del Fare della grande Magna Grecia, così presente nelle terre meridionali d’Italia. Essi sposano il progetto “Della ceramica d’Apulia” per essere ripensati e diventare testimonianza d’eccezione per materie simboliche ancestrali come acqua-vino-olio-grano”.

Alle fasi di allestimento e comunicazione dell’esposizione temporanea parteciperanno gli studenti del liceo “Federico II Stupor Mundi”, impegnati nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro.

La mostra è visitabile con ingresso gratuito negli orari di apertura del museo: martedì, giovedì, sabato ore 17.30-20.30; mercoledì e venerdì ore 9.30-12.30; domenica ore 10-12/17.30-20.30.

Per informazioni

Museo della Città e del Territorio di Corato

Via Trilussa n. 10; Tel./Fax 080.8720732 - corato@sistemamuseo.it

Info-point Corato

Piazza Sedile n. 45

Orari: dal giovedì al lunedì 10-12/18-20; martedì 10-12.

Chiuso il martedì pomeriggio e l'intera giornata di mercoledì. Tel./Fax: 080.8720861 - corato@sistemamuseo.it