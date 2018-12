Il marchio Dolci Preziosi diventa coratino

Il brand Dolci Preziosi diventa coratino: Cerealitalia I.D. spa, azienda della famiglia Cannillo, lo ha rilevato dalla Preziosi Food di Milano. Un’acquisizione da 20 milioni di euro grazie alla quale l’azienda dal 1° gennaio 2019 potrà produrre e vendere uova di Pasqua e ovetti con i personaggi Peppa Pig, Pj Mask, LoL- ma anche ovetti Dragon Ball, caramelle Mashmallow, merendine Chocotoys.

Cerealitalia, nei suoi due stabilimenti di Corato e Frigento (Avellino), produce cereali e cioccolato a proprio marchio, per le Private Label e per importanti player del settore dolciario, in Italia e all’Estero. Nasce nel 2013 e dal 13 giugno del 2017 si è trasformata in spa. È attiva nella produzione di cereali prima colazione, barrette di cereali, tavolette di cioccolato, uova di Pasqua e torroni di cioccolato.

Una nuova strategia marchi, l’ottimizzazione del portafoglio prodotti, l’integrazione di novità in linea con i trend di mercato, oltre ad un piano di investimenti industriali per il rafforzamento della capacità produttiva, hanno sostenuto il valore dell’offerta per il consumatore e consolidato il ruolo dell’azienda come partner conosciuto ed apprezzato per specializzazione e qualità produttiva.

Cerealitalia, presente in 33 paesi nel mondo, è già distribuita con i suoi due brand principali “Cerealitalia” (cereali) e “Duca Degli Abruzzi” (cioccolato).