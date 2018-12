Le scuole in corteo per l'anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

Anche l'associazione Vivere In si schiera in prima fila per celebrare il 70esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo. Nel solco del suo progetto educativo nazionale "Diritti Umani: una legge nel cuore dell'uomo" ha pensato ad un incontro di celebrazione e di impegno nella sua sede di Corato.

Domani, lunedì 10 dicembre, alle 9.30 in piazza Cesare Battisti ci sarà un momento celebrativo con lettura dei diritti dalla Carta Internazionale dei Diritti Umani. Seguirà un corteo lungo il corso cittadino che terminerà alle ore 12.30 con un momento conclusivo sempre in piazza Cesare Battisti. I momenti principali dell’iniziative saranno pubblicati in diretta facebook ed instagram sui canali di "Vivere In", oltre a post e contenuti extra, tramite gli hastag #dirittiumani70 #leggecuoreuomo #viverein50.



L’iniziativa è organizzata in collaborazione con le scuole aderenti del territorio, gli istituti comprensivi "Cifarelli - Santarella", "Tattoli - De Gasperi", "Imbriani - Piccarreta", "Battisti - Giovanni XXIII", istituto "Oriani - Tandoi", il liceo artistico "Federico II Stupor Mundi" e il liceo scientifico "Riccardo Nuzzi". L'incontro, patrocinato dal Comune di Corato d'intesa con il Commissario Prefettizio ed in collaborazione con la "Misericordia", apre la serie di iniziative che verranno sviluppate durante l'anno scolastico nei tanti istituti di ogni ordine e grado che con entusiasmo hanno aderito al progetto educativo.

L'iniziativa sarà collettiva, tante voci di diverse età, dall'infanzia all'adolescenza, per creare una voce sola in difesa e valorizzazione di "una legge nel cuore dell'uomo": quella dei diritti di ciascun essere umano.

L'organizzazione è stata e sarà supportata in particolare dal grande lavoro di studio della comunicazione, grafica e gestione dell'evento, anche nelle sue dirette sui canali social, dagli studenti del liceo classico "Oriani" che svolgeranno alternanza scuola-lavoro collegata allo sviluppo del calendario iniziative sul territorio del progetto educativo durante l'intero anno scolastico.