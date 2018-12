Atti di inciviltà. Quelli che saltano agli occhi sin troppo spesso, in centro come in periferia. Quelli compiuti dal cittadino medio. Magari da una persona che conosciamo. Magari dal nostro vicino di casa. Magari anche da noi.

Atti semplici, come un cane che viene portato a spasso dal padrone, il quale però "dimentica" di raccoglierne i bisogni. O come un veicolo che in un colpo solo riesce a parcheggiare a ridosso di un semaforo, sulle strisce pedonali e per di più ostruendo il passaggio su uno scivolo per persone disabili. Per non parlare del capitolo rifiuti, che include anche l'abbandono del paraurti di un'auto in pieno centro, proprio accanto ai bidoni della differenziata. E via dicendo. Ma l’elenco è lungo, purtroppo.

Atti semplici, dicevamo. Ma fastidiosi.



Abbiamo scelto cinque immagini, scattate in città nelle ultime settimane, in grado di rappresentare solo alcuni di questi gesti incivili e le abbiamo montate sullo stile del celebre "Intervallo", quel breve filmato che negli anni '70 e '80 - tra una trasmissione Rai e l'altra - mostrava le più belle località italiane.

Solo che, al posto dei borghi nostrani, ci sono i comportamenti sbagliati dei cittadini. Quelli che, forse, vengono compiuti quando la ragione e la civiltà si prendono una pausa.



Un intervallo, appunto.

L'intento è quello di intraprendere una battaglia contro questo tipo di comportamenti, pubblicando di tanto in tanto dei filmati anche con le immagini inviate dai lettori.

Buona visione.