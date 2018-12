Il 2019 arriva senza ″Capodanno in piazza″

È stato svelato oggi il programma del “Dicembre coratino”. Questa mattina sull’albo pretorio del Comune è stato pubblicato l’elenco delle iniziative che godono del patrocinio morale e/o economico dell’ente. A bilancio 43.334 euro, di cui 5.504 di costi Asipu. Com'era prevedibile, manca all'appello in concerto del Capodanno in piazza.

La spesa maggiore, pari a 10mila euro, è relativa alle luminarie. A seguire i 7.230 euro stanziati per la “Jò a jò” - il falò di Santa Lucia allestito per il 12 dicembre - e tutte le altre attività della Pro Loco (“La Mattina degli auguri” e “Befana in Piazza”) e i 4mila euro per il presepe del Palazzo di città, destinati all’Istituto d'istruzione secondaria superiore “Federico II Stupor Mundi Corato”.

Per la "Settimana dei diritti umani" organizzata da “I presidi del libro” sono stati stanziati 1.200 euro, comprensivi di 200 euro di spese Asipu.

Al Teatrificio22 per lo spettacolo teatrale “Fiabe Pugliesi” sono stati assegnati 900 euro, non come contributo diretto ma come somma necessaria per coprire le spese relative al teatro; per tenori Cannillo e Martemucci un contributo di 500 euro ciascuno per l’esecuzione di un concerto; la stessa cifra andrà anche all’associazione “Lo Scrigno delle donne” per l’iniziativa “Natale in piazzetta”. Ancora musica in sala verde con l’associazione musicale “Vilella”: per il concerto di capodanno del 3 gennaio sono previsti 300 euro. All’Archeoclub che ha proposto invece una mostra fotografica nel liceo artistico sono stati destinati 200 euro.

L’elenco delle iniziative in programma e tutti i relativi costi.

1 e 7 dicembre

Teatro Comunale: VIII edizione Festival pianistico (Ass. Fausto Zadra)

2 dicembre ore 19:00

Liceo artistico Federico Ii Stupor Mundi: Mostra Fotografica (Archeoclub di Italia)

4 dicembre

Scuola dell'Infanzia Polivalente: II Edizione Notte Bianca prima della nanna (Istituto Comprensivo Tattoli/De Gasperi)

4 dicembre ore 16.00 -20.00

Cortile Scuola Luisa Piccarreta: Castagne in compagnia (I.C. Imbriani Piccarreta)

6 dicembre ore 17.00 - 18.30

Biblioteca Comunale: “Letture sotto l'albero” - lettura animata del libro “La tempesta” di Cèline Claire e Qin Leng (Sistema Museo)

7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 222, 23, 28, 29, 30 dicembre e 4, 5 e 6 gennaio

venerdì e sabato dalle 16.00 alle 21.00; festivi 9.00 - 21.00

Largo Plescibito : Babbo Natale e i suoi cavalli (Nicole Catella)

8 dicembre 2018 / 6 gennaio feriali dalle 17.00 alle 22.00; festivi 9.00 - 13.00 e 17.00 - 22.00

Chiesa San Francesco: “Presepi a Corato” (Paolo Vallarelli)

8 dicembre 2018 /6 gennaio

vie cittadine: “Concorso il mio presepe” (Comune di Corato – Proloco)

8 dicembre/6 gennaio orario serale

Locale Piazza Di Vagno (ex Annona) Mostra presepiale (Lastella Franco)

9 dicembre ore 18:30

Sala Verde: VIII edizione Festival pianistico (Ass. Fausto Zadra)

10 dicembre ore 9.30 - 12.30

P.zza Cesare Battisti e corso cittadino: “Diritti Umani: una legge nel cuore dell'uomo” a cura del Movimento di spiritualità Vivere In

dal 12 dicembre all'8 gennaio

Piazza Ospedale: “Natale in piazzetta: allestimento con addobbi natalizi” a cura dell’Ass. Cult. Lo Scrigno Delle Donne

12 dicembre, dalle alle 8.00 alle 22.30

XLVII edizione tradizionale "Jo' - a - jo'" - storico falò di Santa Lucia a cura dell’Ass. Turistica Proloco Quadratum

Allestimento stand e falò in P.zza Cesare Battisti con animazione musicale dalle ore 8.00 alle ore 22.30; Messa in Chiesa Matrice ore 18:00; Fiaccolata di Santa Lucia Percorso. Via Duomo C.so Cavour, P.zza C. Battisti); Benedizione e accensione falò in p.zza C. Battisti ore 19.30

12 dicembre ore 19:00

Piazzale antistante Parrocchia San Giuseppe: Falò di Santa Lucia (Parrocchia San Giuseppe)

13 dicembre

Casa Famiglia della Mamma: “Da cuore a cuore.....insieme per il Natale” a cura dell’Istituto Comprensivo Tattoli/De Gasperi

13 dicembre orario serale

Piazzale Parrocchia San Gerardo: “Falò di Santa Lucia”

13 dicembre orario serale

Piazza Cesare Battisti: Falò di Santa Lucia (Parrocchia Incoronata)

13 dicembre orario 18.00 - 22.30

Largo Abbazia: “Settimana dei diritti umani”. Eventi di musica, danza e flash mob (Presidi del Libro)

15 dicembre orario 18.30 - 20.30

Biblioteca Comunale: “Settimana dei diritti umani”. Tavola rotonda sulla libertà di stampa “Presidi del Libro”

dal 15 dicembre al 3 febbraio ore 19:00

Museo della Città e del Territorio: “Recipère - Mostra d'Arte” a cura di Sistema Museo

15 dicembre ore 17. 00 - 22.00

Giardino Scuola dell'Infanzia "P. Di Gennaro "- I.C. Cifarelli Santarella: Babbo Natale riapre la casetta - mercatini enogastronomici e non a scopo di beneficenza (Scuola dell'Infanzia "P. Di Gennaro "- I.C. Cifarelli Santarella)

16 dicembre ore 10.30 - 12.30 e 16.30 - 19.30

Giardino Scuola dell'Infanzia "Madonna Pellegrina "- I.C. Cifarelli Santarella: “La magia del Natale” festa per bambini e famiglie con mercatini natalizi a scopo di beneficenza (Scuola dell'Infanzia "Madonna Pellegrina "- I.C. Cifarelli Santarella)

17 e 18 dicembre ore 19.00 - 21.30

Chiesa Matrice: “Un coro di voci per cantare il Natale” un concerto a cura dell’Università della Terza Età "Edith Stein"

19 dicembre ore 19:30

Chiesa S. Maria Greca: Concerto di Natale - Quartet Melody (Istituto Comprensivo Tattoli/De Gasperi – Proloco)

20 dicembre ore 10:00

Centro diurno Il Castoro: “Da cuore a cuore... insieme per il Natale” (Istituto Comprensivo Tattoli/De Gasperi)

21 dicembre ore 10:00

Casa Alberta: “Da cuore a cuore...insieme per il Natale” (Istituto Comprensivo Tattoli/De Gasperi)

20 dicembre ore 17.00 - 18.30

Biblioteca Comunale: “Letture sotto l'albero” - letture ad alta voce del libro “Canto di Natale” di Charles Dickens a seguire laboratorio creativo natalizio (Sistema Museo)

21 dicembre ore 19.30 - 21.00

Parrocchia Sacra Famiglia: Esibizione Corale del Cicres

22 dicembre ore 19:30

Chiesa Matrice: Concerto di Musica Barocca (Vito Cannillo)

23 dicembre ore 10.00 - 13.00

P.zza Sedile: IV edizione “Natale in allegria” (Ass. Club Buena Vista)

24 dicembre ore 5.30 - 8.00

“La Mattina degli auguri” a cura della Proloco Quadratum

ore 5.30 inaugurazione Presepe cittadino presso Chiostro Comunale;

dalle ore 6.00 alle ore 8.00 animazione per i corsi cittadini e centro storico

29 dicembre ore 18.15 - 21.30

Chiesa Matrice: “Festa della Famiglia” (Movimento di spiritualità Vivere In)



dal 29 dicembre al 5 gennaio - escluso il 30 ore 18.00 -21.00

solo il 30 dalle 10.00 alle 12.00

Parrocchia Mater Gratiae: “Presepe Vivente” (Parrocchia - Rinnovamento dello Spirito)

3 gennaio ore 19:30

Sala Verde: Concerto di Capodanno (Ass. Cult.Musicale Vilella)

5 gennaio ore 18.30 - 20.30

Biblioteca Comunale “Concerto Musicale” (Maestro Martemucci)

5 gennaio ore 17.30 - 19.30

Via Giappone - sede Vivere In: “Befana in volo per la solidarietà” (Movimento di spiritualità Vivere In)

5 gennaio ore 21:00

Teatro Comunale: “Fiabe Pugliesi” - spettacolo teatrale a cura dell’Ass. Teatrificio 22

6 gennaio ore 9.00 - 13.00

P.zza Sedile: “Befana in Piazza” a cura della Proloco Quadratum

dal 24 dicembre al 6 gennaio

Chiostro Palazzo di Città: il Presepe dell’Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Federico II Stupor Mundi Corato