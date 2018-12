Mancanza di personale negli uffici comunali, Loiodice: «È il frutto delle scelte politiche»

«La mancanza di personale negli uffici comunali è il frutto delle scelte politiche». Lo afferma il vicecomandante della polizia locale Giuseppe Loiodice, già al secondo mandato come presidente della Rappresentanza sindacale unitaria (rsu). Una scelta non certo recente, che risale – anche secondo altri membri dell’rsu – agli anni in cui i consigli comunali si celebravano nella palestra della scuola Cesare Battisti a causa dei lavori di ristrutturazione della sala consiliare del primo piano del Palazzo di città. «All’epoca – dicono dall’rsu – qualcuno pensava che “a mandare avanti il Comune” fosse “solo il 25% degli impiegati”: il problema è che oggi molti dei dipendenti che componevano quella percentuale sono andati in pensione senza aver avuto la possibilità di “passare il testimone” a chi doveva prendere il proprio posto. È mancata la programmazione, la capacità di guardare oltre».

Solo in quest’ultimo anno sono andate in pensione 14 persone e una è stata trasferita attraverso la procedura della mobilità. Nel 2019 dovrebbero esserci «13 unità in ingresso attraverso l’espletamento di diverse procedure concorsuali di mobilità: il dirigente di ragioneria, tre agenti di polizia locale, sette funzionari tecnici ed amministrativi, due operatori Ced. Alcune procedure sono concluse (dirigente di ragioneria e funzionario tecnico) altre in itinere».

Eppure «esistono diverse graduatorie, anche per i vigili, che però in passato si è scelto di non far scorrere». Come aveva già dichiarato Loiodice nel mese di luglio, i numeri parlano chiaro: «secondo i parametri nazionali - semplificando i calcoli - dovremmo essere circa 370, un dipendente ogni 131 cittadini. Oggi siamo con una unità ogni 400, mentre a inizio 2019 ci sarà un dipendente ogni 470».

Le conseguenze sono evidenti: «questa situazione sta mettendo in ginocchio il Comune di Corato. Si accumulano ritardi e non sempre si riesce a dare risposte alla popolazione, basti pensare al settore servizi sociali costantemente in affanno o ai servizi per le imprese. Vorremmo che i cittadini capissero che moltissimi di noi restano in ufficio ben oltre gli orari di lavoro proprio perché le cose a cui far fronte sono tante. Se qualcuno non sta bene sono guai: in molti casi è solo uno il dipendente che svolge determinate funzioni e la sua assenza blocca tutte le procedure».

Guardando avanti, verso la prossima primavera elettorale, dall’rsu parlano chiaro: «ai politici ed ai cittadini chiediamo lo sforzo di approcciarsi a questo tema per capirlo sempre meglio. Bisogna attivare tutti i meccanismi possibili per le assunzioni: non si può, com’è accaduto in passato, perdere le occasioni preziose di aumentare il personale. Se ci sono servizi che è possibile esternalizzare, ben venga».