Gero Grassi racconta Aldo Moro: un ″martire laico″

“Moro: martire laico” è il tema di una iniziativa che il Consiglio Regionale Puglia sta portando in giro per tutta la Regione grazie a Gero Grassi, già parlamentare e Presidente della Commissione d’inchiesta sull’uccisione di Aldo Moro e della sua scorta.



Il movimento Nuova Umanità ha sposato questo progetto della Regione organizzando un incontro per riflettere e discutere su quanto accadde 40 anni fa per le strade di Roma e sulle conseguenze dell’attentato terroristico nel nostro Paese. Per giovedì prossimo, 6 dicembre, alle 19 ha organizzato un convegno nell'auditorium del liceo artistico "Federico II stupor Mundi", in via Teano 86. Ingresso libero.