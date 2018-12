Oggi in Sala verde una ″Conversazione sulla Monarchia″

Oggi, sabato 1 dicembre, alle 18 la Sala Verde del Palazzo Città ospiterà la presentazione del libro "Conversazione sulla Monarchia" di Alessandro Sacchi e Adriano Monti Buzzetti.



A discuterne saranno: il docente Marco Grandi, il Generale Pasquale Stella, il commissario regionale della Puglia dell'Umi, Oronzo Cassa, il segretario nazionale dell'Umi, e il giornalista Franco Tempesta.

Sarà presente alla presentazione Alessandro Sacchi, presidente nazionale dell'Umi e autore del libro. Avvocato civilista, Sacchi è nato a Napoli, dove vive e lavora. Negli anni '80 è stato segretario regionale per la Campania del Fronte Monarchico Giovanile, prima, poi vicesegretario nazionale. È componente vitalizio della Consulta dei Senatori del Regno. Già vice presidente nazionale Umi, nel 2010 viene indicato dal consiglio nazionale come presidente facente funzioni per supplire le funzioni di Gian Nicola Amoretti, impossibilitato ad esercitarle. Il 24 novembre 2012, durante il 12esimo congresso nazionale Umi, viene acclamato presidente nazionale.