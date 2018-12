L'autodifesa, un modo diverso per combattere la violenza sulle donne

Un modo diverso per combattere la violenza sulle donne.

Nei giorni scorsi presso la comunità educativa "Casa Famiglia della mamma" sono state illustrate le basi del Krav Maga.

Antonio Fiore - istruttore di questo sistema di autodifesa per donne e uomini - ha mostrato alle operatrici alcune tecniche utili per sventare un’aggressione ai propri danni e poi ha chiesto loro di provare a metterle in pratica, suddividendosi in coppie. Nel corso dell'incontro sono poi emerse numerose curiosità sul tema.



«Il Krav Maga è infatti sempre più popolare anche come strumento immediato di autodifesa per le donne» commenta Fiore.



«La prima cosa che insegniamo è la prevenzione che passa da una postura fisica assertiva, fino all’evitare situazioni di rischio. Le tecniche si basano sull’istinto che abbiamo tutti nel difenderci da un pericolo. Il Krav Maga prepara la mente a reagire e a uscire dal conflitto nel modo più rapido possibile. Con questa disciplina non insegniamo la violenza, ma lasciamo la consapevolezza di poter fare qualcosa di cui non si pensava di avere le capacità, facendo crescere il livello dell’autostima».