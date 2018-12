Nei giorni scorsi l'associazione "Quattro torri - Coratini in Piemonte" di Torino - con una delegazione guidata dai consiglieri Domenico De Laurentis e Antonio Strippoli e dal socio Salvatore Cialdella - si è recata a Bourg en Bress, in Francia, per presentare al "Salon de la gastronomie", la massima eccellenza della tradizione culinaria della nostra terra: le orecchiette.

La partecipazione è stata possibile grazie all'invito giunto dell'Académié de la Nobil'Pasta", organismo che fa parte dell'associazione franco-italiana "Le Rondini Pugliesi" presieduta da Enrico Palmieri, originario di San Severo.

«La presentazione di questa nostra eccellenza alimentare, cui hanno partecipato le nostre socie Concetta Castiglieri, Tindara Galletta, Grazia Mazzilli e Concetta Piancone, è avvenuta con la partecipazione al Campionato del Mondo di confezione delle orecchiette, che in 20 minuti puntava essenzialmente sulla forma, regolarità, aspetto e stesura della pasta, e al Guinness Word Records che mirava principalmente sulla quantità di orecchiette confezionate in 7 minuti» spiega il presidente dell'associazione "Quattro torri", Peppino De Palma. «Tutte le nostre signore si sono distinte ma, in particolare, Concetta, detta Tina, Piancone ha conquistato il Guinness Word Records».

L'intera manifestazione ha avuto vasta eco.

«Devo ringraziare Enrico Palmieri e tutti gli amici che hanno partecipato a questa meravigliosa manifestazione perché continuiamo ad avere nel cuore la nostra cara terra di origine - conclude De Palma - e ci sforziamo di essere ovunque gli ambasciatori della nostra Puglia e di tutte le sue eccellenze sia gastronomiche che tecnologiche e culturali».