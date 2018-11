Un marciapiede senza rampe finalmente dotato degli scivoli per disabili. Un'azione tanto civile quanto doverosa che dovrebbe rappresentare la normalità. A farla diventare degna di nota è però il fatto che a realizzare le rampe non è stato il Comune, bensì un privato cittadino, comunque autorizzato da Palazzo di città.

A notare e plaudire all'intervento del privato, avvenuto su via Imbriani, è Lorenzo Bucci, presidente di "Vivianus onlus", associazione cittadina che si occupa di disabilità.

«Salire o scendere un semplice marciapiede sono azioni ordinarie e normali che ognuno di noi compie quotidianamente, ma gli stessi gesti possono diventare ostacoli insormontabili per un disabile» scrive Bucci.

«Ancora oggi nel 2018 anche se la nostra civiltà e nello specifico la nostra Corato si è evoluta tecnologicamente, pecca ancora di quelle piccole migliorie strutturali che potrebbero aiutare nelle autonomie le persone disabili.

È facile notare, passeggiando, che la maggior parte dei nostri marciapiedi sono ancora montagne da scalare per i disabili, perché privi di semplici rampe o accessi. Proprio oggi, percorrendo via M.R. Imbriani, ho notato che all'altezza tra i civici 26-32 stavano realizzando la modifica dei marciapiedi adiacenti al fabbricato stesso (da poco ristrutturato), praticando di fatto le rampe, che di per sè non sono un evento eccezionale. Ma, nello specifico, a realizzare le modifiche ai marciapiedi non è stato il Comune che comunque ha autorizzato i lavori, ma la lodevole iniziativa di un privato, al quale va il mio plauso in qualità di semplice cittadino e di rappresentante dell'associazione "Vivianus onlus".

Obiettivamente sarebbe cosa buona che magari altri cittadini, o comunque imprenditori, o attività commerciali prendano d'esempio questa iniziativa, oppure che il Comune inserisca una normativa con la quale chi effettua la ristrutturazione di un immobile debba anche praticare la modifica dei marciapiedi attrezzandoli con rampe d'accesso per disabili, dando magari in cambio una riduzione temporale di tasse, rendendo così di fatto la nostra Corato più civile e vivibile per tutti.

Complimenti ancora per il bel dono "Natalizio" messo in atto dal privato che agevola tutta la nostra comunità».