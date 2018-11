Carnevale Coratino 2019: “40 Anni di Cultura e Tradizione”

La Pro Loco Quadratum insieme all’amministrazione straordinaria del comune di Corato, a seguito delle consultazioni con gli istituti scolastici e i gruppi privati hanno annunciato il tema dell’edizione 2019 del Carnevale Coratino: “40 anni di Cultura e tradizione”.

Un traguardo importante per il carnevale che segna il tema della 40esima edizione coniugando due aspetti: da un lato la storicità del Carnevale, dall’altro la cultura e la tradizione, poiché il 2019 è l’anno che vedrà una città del Sud Italia quale Capitale Europea della Cultura: Matera.

Come per le precedenti edizioni, il tema è vincolante per i gruppi degli istituti scolastici, mentre per i gruppi a concorso sarà possibile scegliere anche temi diversi da quello in oggetto.

Il Bando di concorso sarà diffuso prossimamente a mezzo stampa, sul sito www.prolococorato.it nonché sulle pagine facebook“Carnevale Coratino” e “Pro Loco Quadratum”.

Oltre al concorso per i gruppi mascherati si prevedono inoltre concorsi collaterali alla manifestazione.

La 40 esima edizione del Carnevale Coratino avrà inizio domenica 24 febbraio con l’anteprima del Carnevale e si concluderà martedì 5 marzo.