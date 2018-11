Il Venezuela chiama, Corato risponde. Tutto pronto per la giornata di solidarietà

Continua l’emergenza in Venezuela e a Corato c'è chi non smette di pensare a come aiutare la popolazione che vive in condizioni sempre più difficili.

Per questo domenica 16 dicembre, dalle 9 in poi, la sezione locale del "Movimento Nazionale Per La Sovranità" ha organizzato la “Giornata di Solidarietà e Beneficienza per il Venezuela”: nella sede, che si trova in via Giuseppe Di Vittorio 50, si raccoglieranno medicinali e vestiti usati per bambini in buone condizioni. Le donazioni ricevute saranno destinare alle organizzazioni ong benefiche venezuelane: “Acciòn Solidaria di Caracas” e “Rayito de Luz Iluminando Sonrisas di El Tigre”.

«In Venezuela - commenta un attivista, Pino Gabriele - ogni giorno i prezzi dei prodotti aumentano, c’è molta speculazione: ci chiediamo come facciano a sopravvivere. Il governo di Maduro non sta facendo niente per frenare la risalita dei prezzi».