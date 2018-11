“Accogliamo il Natale”: al Museo racconti, laboratori creativi e una mostra d’arte

Nell’ambito delle festività natalizie, la Società Cooperativa Sistema Museo, gestore del Museo della Città e del Territorio di Corato e dei servizi aggiuntivi e complementari della Biblioteca Comunale “Matteo Renato Imbriani”, propone tre appuntamenti con il patrocinio del Comune di Corato.



Giovedì 6 dicembre, dalle ore 17 alle ore 18.30, si terranno “Letture sotto l’albero” in Biblioteca Comunale. Alla lettura animata del libro “La Tempesta” di Cèline Claire e Qin Leng (la Margherita Edizioni, 2018), seguirà un laboratorio creativo a tema. L’attività, gratuita su prenotazione, è dedicata a bambini di 4 e 5 anni.

Sabato 15 dicembre, alle ore 19, inaugura al Museo della Città e del Territorio la mostra d’arte “Recipěre”, organizzata in collaborazione con RA ContemporaryArt. Si tratta di un’esposizione di «recipienti forgiati d’argilla per divenire Terracotta-Ceramica, omaggio alla sapienza contadina-pastorale, figlia della Cultura del Fare della Magna Grecia, così presente nelle terre meridionali d’Italia, divenendo testimonianza d’eccezione per materie simboliche ancestrali come acqua-vino-olio-grano». La mostra resterà visitabile fino al 3 febbraio 2019.

Mercoledì 19 dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, torna l’appuntamento in Biblioteca con la lettura ad alta voce del libro “Canto di Natale” di Charles Dickens. Seguirà un laboratorio creativo natalizio. L’attività, gratuita su prenotazione, è rivolta a bambini di 6 e 7 anni.

Per informazioni:

Museo della Città e del Territorio

Via Trilussa

Orari: martedì, giovedì, sabato ore 17.30-20.30; mercoledì e venerdì ore 9.30-12.30; domenica ore 10-12/17.30-20.30

Tel./Fax 080. 8720732

corato@sistemamuseo.it

Iat Corato (Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica)

Piazza Sedile n. 45

Orari: lunedì 10-12/18-20; martedì 10-12; dal giovedì alla domenica 10-12/18-20

Tel./Fax: 080.8720861

corato@sistemamuseo.it