In momento storico in cui a Corato è sceso il livello di percezione della sicurezza in città, il Rotary e il Lions hanno provato a stimolare la riflessione su quali potrebbero essere le strade da percorrere per un cambio di tendenza possibile.

La chiave di volta è nei cittadini stessi «ogni cittadino deve essere un occhio sulla città, orgoglioso del suo territorio». A dirlo è stato Antonio De Luce, presidente del Tribunale di Trani.

«È il nostro Paese - ha affermato - per questo ciascuno nel suo campo deve fare qualcosa. L’ordine pubblico non è dato solo dalla presenza delle forze dell’ordine ma dalle rete spontanea di controllo dei cittadini. Che ci sia un senso di insicurezza è evidente. Le regole stanno un po’ cambiando e forse il cittadino ancora non riesce a capirlo bene. Ci vuole una risposta sociale alla sicurezza: da un lato ogni cittadino deve amare la sua città, dall’altro chi amministra deve essere capace di programmare e pianificare gli interventi, dopo aver capito le criticità. Individuato il disordine, di qualunque tipo sia, si devono fare interventi mirati, calibrati bene, non fatti solo “per voler fare”. Tutti i settori del Comune devono intervenire, e non solo. Anche parrocchie, associazioni: chiunque può dare idee e contributi utili».

Non a caso il titolo scelto per il convegno, nato da un idea di Giuseppe dell’Aquila e Claudio Amorese, è “Città sicure anche senza telecamere”.

Dei pro e dei contro che l’utilizzo della tecnologia porta con se, ha parlato Rossella Ferorelli per conto dell’associazione Culturale Small. Dopo aver fatto luce sul «rischio di dipendenza dalla tecnologia» e sulla «perfezione di benessere che cambia nel tempo in rapporto alla presenza di telecamere, prima aumentando e poi diminuendo quando ci si sente troppo osservati», Rossella Ferorelli ha parlato di un esempio innovativo di rigenerazione urbana: quello del quartiere Libertà a Bari. «Molte delle zone diventate parcheggi abusivi e teatri di microcriminalità, saranno trasformate in aree pedonali e luoghi di socialità - ha annunciato - Ed anche un edificio scolastico che ormai ha perso la sua funzione classica sta avendo nuova vita grazie all’idea del Comune di concederlo a diverse associazioni per le attività istituzionali. Piena di arte, cultura, danza e artigianato, la scuola avrà anche il ruolo di “facilitatore”: servirà a rendere i residenti della zona partecipi del nuovo progetto di riqualificazione del quartiere».

«Questa via è sicuramente la meno facile - ha detto Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia – ma è quella che la Regione Puglia ha scelto di seguire. L’esempio del quartiere Libertà è ottimale: tutte le risposte che dà in qualche modo si collegano alla Cultura, come risposta al brutto e alla percezione di insicurezza.

Non è un caso che in Regione si stia lavorando sia alla “Legge sulla Bellezza” che a quella sulla “Partecipazione”: il brutto non agevola la sicurezza e senza la consapevolezza dei cittadini nulla è davvero efficace. Partire dal basso deve essere un obbligo per le amministrazioni. Quando parliamo di economia circolare intendiamo riferirci alla pratica del riuso degli spazi urbani grazie alla riqualificazione, soprattutto se al centro mettiamo il patrimonio Cultura.

La sfida, in tema di sicurezza, è veramente un’altra: le telecamere sono la “soluzione” più ampia. Ma quello che bisogna vincere è l’inciviltà. Il raggiungimento di questo obiettivo passa attraverso la conoscenza e l’amore per il territorio in cui si vive».