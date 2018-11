“Il Sorriso di... vino”, un brindisi che fa bene alla salute

Anche quest'anno torna “Il Sorriso di...vino”, un’iniziativa che - grazie alla collaborazione di Terra Maiorum - si svolgerà presso gli ambienti della Cooperativa. Partner della serata sarà anche Gourmì Gastronomia di Andria.



Le degustazioni saranno allietate dai Suoni del Sud, con i musicisti Luigi Palumbo e Pasquale Lamparelli; l'animazione sarà a cura dell'associazione Group animation. Media partner CoratoLive.it.

Il ricavato sarà integralmente devoluto alla ricerca sui Linfomi non Hodgkin. L’appuntamento è per sabato 1 dicembre, dalle 19.30, in via Castel del Monte 184.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 339.3576837.