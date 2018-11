Conoscere per valorizzare: l’Archeoclub spiega a tutti l’architettura del Castel del Monte

Far conoscere alla città studi di grande interesse relativi al nostro territorio, lavori che troppo spesso non varcano l’ambito universitario e che meritano di essere valutati e apprezzati proprio dalla popolazione locale. Con questo obiettivo il circolo locale dell’Archeoclub d’Italia ha organizzato un convegno in cui sarà presentata una tesi di laurea in restauro architettonico dal titolo “Figure di pietra: segni, indizi nell’Architettura di Castel del Monte” a cura dell’arch. Anna De Palma.



L’iniziativa sarà accompagnata da una mostra fotografica dal titolo: “La mia Murgia: luci colori ed orizzonti di una murgia da vivere” a cura di Giuseppe Carlucci che si pone l’obiettivo di diffondere la conoscenza del territorio mediante l’arte fotografica, valorizzandone gli aspetti paesaggistici. L’esposizione rappresenta inoltre un invito - rivolto soprattutto ai più giovani - a scoprire, o riscoprire, il paesaggio guardandolo attraverso gli occhi dei fotografi che ne forniscono sì una visione personale ed artistica, ma capaci di trasmettere alle giovani generazioni il messaggio che la tutela del paesaggio e lo studio della sua memoria storica costituiscono valori culturali ineludibili e che tanta bellezza va conosciuta, conservata e tutelata.

Il paesaggio, infatti, rappresenta oggi una componente importante del patrimonio culturale e naturale dell’Europa: coopera allo sviluppo delle culture locali e contribuisce al consolidamento dell’identità europea e partendo dal presupposto che il paesaggio sia una chiave del benessere individuale e sociale dei cittadini chiamati a partecipare attivamente alla sua salvaguardia, gestione e pianificazione, occorre portarlo al centro dell’attenzione degli studenti affinché ne prendano atto.

Il convegno sarà realizzato il 2 dicembre alle 18 al liceo artistico "Federico II Stupor Mundi", durante l’open day dell’istituto d'istruzione secondaria superiore.