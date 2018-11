Sareste d’accordo a fermare le migrazioni in uscita? Stefano Allievi ne parla con gli studenti

È in programma per oggi un nuovo appuntamento con il Presidio del Libro di Corato ed i “suoi” autori. Grazie alla collaborazione con l’istituto “Oriani-Tandoi”, alle 11 nella sede del liceo classico arriverà il sociologo Stefano Allievi.



Docente di Sociologia presso l’Università degli Studi di Padova, Allievi ha svolto attività di giornalista professionista e operatore sociale e sindacale. Ha inoltre diretto e partecipato a programmi di ricerca sui temi della pluralità culturale e religiosa in Italia e in ambito internazionale.

È autore di oltre un centinaio di pubblicazioni in vari paesi e di numerosi articoli e interviste su dibattiti di attualità. Suoi testi sono stati tradotti in varie lingue europee, in arabo e in turco. Tra i volumi più recenti, oltre a numerosi saggi pubblicati in testi curati da altri, ricordiamo: Immigrazione. Cambiare tutto, Laterza, 2018, Musulmani nelle società europee. Appartenenze, interazioni, conflitti, (a cura di S. Allievi, R. Guolo e M.K. Rhazzali), Guerini e Associati, 2017 e Il burkini come metafora. Conflitti simbolici sull’islam in Europa, Castelvecchi, 2017.

Con gli alunni dell’IIS “Oriani-Tandoi” dialogherà sul brevissimo saggio “5 cose che tutti dovremmo sapere sull'immigrazione (e una cosa da fare)” edito da Laterza nel 2018.

«Non sarà facile fermare le migrazioni. Ammesso che sia auspicabile. E, a proposito: sareste d’accordo a fermare anche quelle in uscita? Perché è giusto capire in quale direzione stiamo contribuendo a far andare il mondo: è probabile infatti che saremo ripagati con la stessa moneta, se le frontiere, anziché luoghi di attraversamento, diventano muri. Ce ne stiamo già accorgendo. Ecco perché, anche, è necessario lavorare sulle cause delle migrazioni, sugli equilibri e gli squilibri globali, sulle ingiustizie planetarie. In una logica di scambio».