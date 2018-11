Manutenzione ordinaria. È questo ciò che servirebbe in città, anche nel caso dei semafori.

Ieri mattina, così come già fatto nel maggio 2017, abbiamo percorso alcune delle strade principali del centro urbano. Le numerose segnalazioni dei lettori arrivate tramite whatsapp al numero 389.2170180 sono state un motivo in più per monitorare lo stato degli impianti semaforici.

Tra luci arancioni lampeggianti e verdi inesistenti, la situazione non è di certo fra le migliori: sia l’angolo tra viale Fieramosca e via Della Macina che quello tra viale IV Novembre e via Ruvo - per esempio - lampeggiano di continuo in quanto fuori servizio. E di casi simili ce ne sono di sicuro tanti altri.

Oltre alla sistemazione dei malfunzionamenti, l’obiettivo da raggiungere è il completo ammodernamento degli impianti con lampade a led.

Il Comune è al lavoro, anche perché la copertura finanziaria esiste già. Il 18 aprile dello scorso anno la giunta approvò infatti il progetto preliminare per la realizzazione dei “Lavori di ammodernamento tecnologico ed ampliamento dei sistemi di videosorveglianza, Ztl, e semaforici nell’abitato di Corato, per un risparmio energetico e per una smart city efficiente”: un’azione da 2,5 milioni di euro finanziata dalla Città Metropolitana nell’ambito del “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari” nell'ambito dello schema di "Programma Operativo degli interventi da realizzare sul territorio".

Il progetto comprende e prevede interventi armonizzati tra loro, per la manutenzione e ampliamento dei sistemi di videosorveglianza all’interno della zona industriale e nel centro abitato, dei sistemi di controllo remoto della Ztl, degli impianti semaforici dell’abitato, oltre alla riqualificazione delle sedi stradali della zona industriale in funzione degli ultimi lavori eseguiti per l'ammodernamento tecnologico e la sostituzione della pubblica illuminazione con tecnologia led.



In programma l’installazione nella zona produttiva di Corato di ulteriori 60 telecamere con le quali controllare le più importanti intersezioni e l’istallazione di altre 40 telecamere nelle postazioni strategiche del centro abitato di Corato, l'installazione di un ulteriore varco elettronico su via Monte di Pietà, un’estensione della zona a traffico limitato intorno ai corsi cittadini e la manutenzione straordinaria degli impianti semaforici installati in diversi incroci cittadini, che dovranno essere dotati di avvisatori acustici che segnalino il tempo di via libera anche a non vedenti.