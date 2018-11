Anna Ieva presenta il suo romanzo, un inno alla forza delle donne

Domenica 25 novembre ricorre la giornata nazionale contro la violenza sulle donne e per questo, anche in città, è in programma un appuntamento dedicato al tema. Lo Sporting Club, nella propria sede che si trova in piazza Simon Bolivar 19, ospiterà Anna Ieva ed il suo primo romanzo: “Volevo Solo Amore”.



Alle 19.30 Marilena Martinelli (per lo Sporting Club Corato) introdurrà la serata. A moderare il dibattito sarà la giornalista Micaela Ferrara. In programma anche gli intermezzi musicali a cura di Pietro Catucci (presidente del Rotary club di Corato) e le lettura di alcuni brani da parte di Titty Di Bisceglie. Per l’occasione interverrà anche Lucia Lotito per l’associazione “Riscoprirsi”.

L’autrice. Anna Ieva ha cinquant’anni e vive ad Andria; ama la poesia ed alcuni suoi componimenti sono stati inseriti in un’antologia poetica pubblicata da Edizioni Si; ama la natura, i suoi due figli e odia l’ipocrisia. Attenta osservatrice delle problematiche femminili, per la prima volta si è cimentata nella scrittura di un romanzo sul tema dell’amore delle donne.

“Volevo Solo Amore”. Un romanzo «corale, un vero e proprio inno alla forza delle donne che, nonostante le tante difficoltà e le mille prove che la vita mette loro davanti, trovano sempre e comunque il coraggio di rialzarsi e di lottare per coloro che amano e per ciò in cui credono.

Sono Claudia e Marika le protagoniste assolute di questa storia. Due donne che non potrebbero essere più diverse tra loro, non solo a causa della differenza d’età che le separa, ma anche per l’ambiente sociale in cui sono cresciute e hanno vissuto: Claudia è nata in una famiglia di umili origini; Marika, invece, è stata adottata e appartiene a una delle famiglie più in vista di Torino: i Gori, magnati dell’alta finanza.

Due vite agli antipodi, sembrerebbe, eppure qualcosa le accomuna: un segreto devastante di cui entrambe portano addosso il peso e le cicatrici.

Le strade di Claudia e di Marika si incrociano quando la prima accetta il posto di insegnante in un liceo di Torino, dopo che il suo matrimonio è miseramente naufragato. Per Claudia quel lavoro rappresenta un’altra occasione, un nuovo inizio, un modo per sfuggire ai suoi demoni interiori, ma molto presto la donna scoprirà che non si può fuggire dai fantasmi del proprio passato.

E allora verrà chiamata a compiere una scelta, forse la più difficile di tutta la sua vita: voltarsi dall’altra parte e scappare, come ha fatto per anni, oppure restare e lottare per la bambina che è stata e alla quale hanno strappato l’innocenza, e per Marika, che ha un bisogno disperato del suo aiuto. Cosa sceglierà Claudia? Non vi resta che leggere il romanzo per scoprirlo».