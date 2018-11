Città più sicure anche senza telecamere: ecco tutte le strategie innovative

«Sicurezza urbana e strategie innovative per migliorarla senza necessariamente prevedere un incremento delle forze dell'ordine e dei mezzi di repressione». Di questo si parlerà domani, venerdì 23 novembre, grazie alla tavola rotonda organizzata dal Lions Club Castel del Monte Host e dal Rotary Club Corato.



«Le nostre città – scrivono gli organizzatori - sono caratterizzate da criticità ambientali, occupazionali, economiche e sociali sia nelle periferie sia nei centri storici e molto spesso scontano carenze infrastrutturali, architettoniche e gestionali dovute anche all'obsolescenza degli strumenti di pianificazione o al loro fallimento nell'intercettare compiutamente esigenze e caratteri propri delle comunità dei cittadini che li abitano.

Gli attuali filoni di ricerca hanno consolidato la consapevolezza che tali “criticità” possano rappresentare una “opportunità” e un “valore” per il territorio e per la collettività se gestite adeguatamente in progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana e sociale.

I dispositivi di governance 2.0 concorrono, con sempre maggiore efficacia, a limitare conflittualità sociali a volte rischiose per la sicurezza urbana.

L’incontro, nato da un idea di Giuseppe dell’Aquila e Claudio Amorese, verterà sulla disamina e sull’approfondimento di tali dispositivi che rappresentano un valido strumento per aumentare la coesione sociale e spostare il baricentro delle complesse compagini sociali, tipiche dei contesti urbani contemporanei, verso pratiche maggiormente inclusive e più facilmente controllabili, migliorando la sicurezza sociale e facilitando allo stesso tempo l'attività degli operatori della sicurezza, come le forze dell’ordine e la magistratura. Il loro contributo consentirà di discutere alcuni esempi già realizzati per verificarne la replicabilità nel nostro contesto sociale».

Programma dell’evento

Ore 19.30 Accoglienza

Ore 19.45 Saluti di Benvenuto ed introduzione

Claudio Amorese – Presidente del Lions Club Castel Del Monte Host

Pietro Catucci – Presidente del Rotary Club Corato

Ore 20.00 Tribunale di Trani: principali elementi di criticità e considerazioni sulla sicurezza integrata e partecipata sul territorio

Antonio De Luce – Presidente del Tribunale di Trani

Ore 20.15 Interventi ProgrammatiGiuseppe Loiodice – Vice Comandante della Polizia Locale di CoratoVitantonio Patruno – Commissario della Polizia di Stato di CoratoCompagnia Carabinieri di Trani



Ore 20.30 Un caso concreto di rigenerazione urbana

Rossella Ferorelli – Associazione Culturale Small

Ore 20.40 Best Practice e strumenti attuativi delle Regione Puglia per la sicurezza UrbanaAldo Patruno – Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia



Ore 20.50 Interventi programmati

Pasquale Casieri – Dirigente Ufficio Urbanistica del Comune di Corato

Michele Capozza – Architetto Lions Club Castel del Monte Host

Michele Rainone – Ingegnere Rotary Club Corato

Ore 21.05 DibattitoGiuseppe Dell’Aquila – Architetto, coordinerà il dibattito.Ore 21.30 Chiusura