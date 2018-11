Hanno la carica e l’energia tipiche della giovinezza, la voglia di spendere il proprio tempo in una giusta causa: quella dell’Avis. In questi giorni festeggia il suo primo anno di attività il Gruppo Giovani dell'Avis, composto da ragazzi e ragazze con un'età compresa tra i 18 e i 30 anni. Attraverso un loro consiglio direttivo sono rappresentati all'interno dell’Avis comunale di cui sono soci.



«Vorremmo promuovere eventi che possano avvicinare alla donazione ed incentivare chi dona periodicamente ad una partecipazione più attiva alla vita associativa» fanno sapere dall'Avis Giovani. Molte le iniziative in cantiere, tra queste “Avis per Fondazione Telethon”: il 22 dicembre saremo su via Duomo».

Cosa è l'Avis

L’Associazione volontari italiani del sangue è un’associazione privata, senza scopo di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e in alcuni casi anche la raccolta diretta di sangue, d’intesa con le strutture ospedaliere pubbliche.



Fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana. Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente, anonimamente, periodicamente e gratuitamente il proprio sangue, ma anche chi, non potendo compiere questo gesto perché non idoneo, desideri collaborare gratuitamente a tutte le attività di promozione e organizzazione.

Oggi è la più grande organizzazione di volontariato del sangue italiana che, grazie ai suoi associati, riesce a garantire circa l’80% del fabbisogno nazionale di sangue. Nel complesso, Avis può contare su oltre 1.300.000 soci, che ogni anno contribuiscono alla raccolta di oltre 2 milioni di unità di sangue e suoi derivati.

Avis è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 3400 sedi (numero che comprende anche 19 sedi fondate in Svizzera da emigranti italiani negli anni Sessanta). Molto impegno è riservato alla promozione della solidarietà, della cittadinanza attiva e degli stili di vita sani e corretti. A queste attività si aggiunge anche il sostegno alla ricerca scientifica e la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale. Nel conseguimento di tutti questi obiettivi, Avis può contare sulla collaborazione delle più importanti e prestigiose istituzioni nazionali e di soggetti privati con cui ha stipulato accordi di collaborazione e protocolli d’intesa.