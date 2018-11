Oggi “In farmacia per i bambini”

Torna “In farmacia per i bambini”, il tradizionale appuntamento di beneficenza ospitato dalla farmacia Cantatore.



Oggi, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia, molte farmacie di tutta Italia hanno aderito all’iniziativa della Fondazione Francesca Rava. È l’occasione per far del bene ai bambini in condizioni di povertà sanitaria.

Nel corso dell’intera giornata, tutti potranno contribuire ad una raccolta di farmaci da banco ad uso pediatrico e di prodotti per neonati come alimenti per l’infanzia, termometri, pannolini, garze, cerotti o biberon, che saranno poi donati ad una realtà del territorio impegnata nel sociale.

La giornata rappresenterà anche un’occasione di sensibilizzazione e di informazione sui diritti dei bambini (in primis, il diritto alla salute, alla famiglia, a corretta alimentazione e ad istruzione) che sono illustrati dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza stilata dalle Nazioni Unite.